Геймвінер оборонця "Денвера" завершив сезон для "Лейкерс": момент дня в НБА
Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився плеймейкер "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Канадець вирвав непросту для "Наггетс" перемогу на фінальних секундах протистояння з "Лейкерс". Він за рівного рахунку на вході до "фарби" вирішив кидати з-під Рівза та оформив останні два очки в поєдинку.
"Денвер" зумів втримати переможний рахунок (108:106). Команда Мюррея виграла серію першого раунду плей-офф у каліфорнійців (4:1). У наступному етапі "Наггетс" зустрінуться з "Міннесотою".
Мюррей ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 32 очки, зробив 3 підбирання і віддав 7 передач. У лавах "Лейкерс" із дабл-даблом завершив матч Леброн Джеймс (30+9+11).
Хто такий Джамал Мюррей
Уродженець канадської провінції Онтаріо, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". На драфті НБА-2016 обраний "Денвером" під сьомим номером.
Нинішня кампанія – сьома в лавах "Наггетс". Увесь сезон 2021/22 Мюррей пропустив через важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Загалом не виходив на майданчик 18 місяців. Торік став чемпіоном асоціації з "Денвером".
У складі збірної Канади оборонець здобув "срібло" Панамериканських ігор-2015. Раніше зобов'язався мінімум три роки захищати кольори національної команди.
До слова, напередодні плеймейкер "Далласа" Ірвінг очолив підбірку моментів із ефектним двоочковим.
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