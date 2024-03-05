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Защитник "Чикаго" закрутил голову ветерана "Сакраменто" и оформил данк: момент дня в НБА

Сакраменто, Вторник 05 марта 2024 09:53
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Защитник "Чикаго" закрутил голову ветерана "Сакраменто" и оформил данк: момент дня в НБА Фото: Коби Уайт набрал 37 пунктов против "Кингз" (chicagotribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил плеймейкер "Чикаго Буллз" Коби Уайт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда "Буллз" покорил моментом во второй четверти противостояния с "Сакраменто". На линии штрафных бросков он финтами расшатал опытного форварда "Кингз" Барнса и выполнил двухочковый сверху.

Стараниями Уайта и компании "Чикаго" одержал выездную победу (113:109). "Буллз" поднялись на 9-е место в Восточной конференции НБА. "Сакраменто" остался на 7-й строчке на Западе.

Сам Уайт стал самым результативным на паркете. Он набрал 37 очков, сделал 5 подборов и отдал 7 передачи. Тем временем украинец Алексей Лень оформил 4 пункта и 4 подбора за "Кингз".

Кто такой Коби Уайт

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне защищал цвета местных "Тар Хилз". На драфте НБА-2019 выбран "Чикаго" под 7-м номером.

Стал первым задрафтованным "Буллз" проспектом из штата со времен Майкла Джордана (1984). Проводит пятый сезон подряд в составе команды. В июле прошлого года подписал 3-летний контракт с Чикаго на 40 млн долларов. В составе сборной США U-18 триумфовал на ФИБА Америк-2018.

Играл в Amateur Athletic Union в команде двукратного олимпийского чемпиона Криса Пола. Отец баскетболиста до смерти от рака в 2017 году работал на фабрике. Мать Уайта – менеджер по урегулированию убытков в одной из страховых компаний.

К слову, ранее лидер "Голден Стэйта" Карри возглавил рейтинг проданных маек баскетболистов ассоциации.

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