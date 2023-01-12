Оборона ВСУ в Соледаре и "активные действия" оккупантов под Сватово и Кременной: карты боев

Силы обороны Украины на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжают отражать штурмы российских оккупантов, при этом ситуация в Соледаре остается тяжелой. На линии Сватово - Кременная бойцы ВСУ не дают захватчикам восстановить утраченные позиции.

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской - востоке Харьковской областей

Российские войска продолжали 11 января ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции в районе Сватово. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили атаки оккупантов в районе Гряниковки Харьковской области (53 км к северо-западу от Сватово) и Стельмаховки Луганской области (16 км к западу от Сватово). Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска отступили, понеся потери в боях под Гряниковкой. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ начали проводить "активные действия" на линии Кременная - Сватово, но не уточнил характер этих действий.

Сообщалось, что украинские силы продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной 11 января. Российский источник опубликовал кадры 11 января, якобы показывающие, как войска РФ сражаются с наступающими бойцами ВСУ в окрестностях Кременной. Командир БАРС-13 (Российский боевой резерв) заявил, что украинские силы в прошлом месяце исследовали российскую оборону в районе Кременной, но артиллерия войск РФ помешала более крупным украинским формированиям провести контрнаступательные операции в этом районе.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты начали задействовать более опытных военнослужащих, а не "частично мобилизованных", для ведения боевых действий в районе Кременной из-за опасений, что войска РФ могут потерять населенный пункт.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 11 января российским беспилотником, видны украинские силы в лесах ближе к н.п. Диброва (5 км к юго-западу от Кременной). В Минобороны РФ заявили, что российские войска якобы уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Кузьмино (2 км к юго-западу от Кременной) и Григоровки (11 км к югу от Кременной). Командир БАРС-13 заявил, что ВСУ проявляют особую активность в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и планируют отрезать Кременную, окружив ее с юга, хотя ISW не дает оценок конкретных операций украинских войск, отмечают аналитики.

Украинские силы 11 января продолжали наносить удары по российским тылам в Луганской области. Российские источники утверждали, что ВСУ наносили удары по российским тылам в районе н.п. Чернухино (65 км к северо-востоку от Донецка) и Золотое (43 км к юго-востоку от Кременной) в Луганской области ракетами HIMARS.

Ситуация на Донбассе

Российские источники утверждали, что войска РФ захватили большую часть Соледара, поскольку бои в поселке продолжались 11 января, хотя ISW не может подтвердить полный захват н.п. россиянами. Кадры с геолокацией, опубликованные 10 и 11 января, показывают, что российские войска достигли западной части Соледара и, вероятно, перекрыли основные пути снабжения населенного пункта.

Некоторые российские источники утверждали, что войска РФ полностью захватили Соледар, в то время как другие утверждали, что украинские силы все еще удерживают позиции на западных окраинах и в пригородах поселка. Некоторые российские источники утверждали, что войска РФ полностью окружили оставшуюся украинскую группировку в Соледаре и проводят зачистки в населенном пункте, хотя один известный российский блогер утверждал, что российские силы не могут окружить бойцов ВСУ, защищающих населенный пункт. Украинские официальные лица опровергли заявления России о полном захвате Соледара и сообщили, что военные ВСУ все еще ведут ожесточенные бои в населенном пункте.

Войска РФ 11 января продолжили наступательные операции в районе Соледара. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаки российских захватчиков в 19 км к северо-востоку от Соледара в районе Спорное, Раздоловки и Веселого. В Минобороны РФ заявили, что российские войска захватили Подгородное (6 км к юго-западу от Соледара) и что части ВДВ РФ окружили Соледар с севера и юга. Российский "военкор" утверждал, что подразделения ВДВ РФ продолжали наступательные действия в районе н.п. Парасковиевка (6 км к юго-западу от Соледара) и Красная Гора (6 км к юго-западу от Соледара) со стороны Подгородного. Российские блогеры утверждали, что украинские силы установили оборонительные рубежи севернее Соледара, в районе Раздоловки и Веселого, и западнее Соледара, в районе Парасковиевки и Благодатного (5 км к западу от Соледара).

Журналисты и блогеры, связанные с группой "Вагнера" и ВС РФ, предпринимают противоречивые попытки приписать себе тактические успехи России. По оценке ISW, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает использовать отчеты об успехах "вагнеровцев" в Соледаре, чтобы представить группу "Вагнера" как эффективную боевую силу, способную добиться тактического прогресса, которого не могут обеспечить обычные российские силы. В Минобороны РФ и симпатизирующие этому ведомству российские блогеры заявляют, что подразделения ВДВ также участвуют в операциях вокруг Соледара, чтобы Минобороны России могло утверждать, что оно несет определенную ответственность за первые заметные тактические успехи в Украине за последние месяцы.

Российское Минобороны, вероятно, стремится оградить себя от дальнейшей критики в отношении того, что его силы не могут добиться ощутимых успехов на поле боя, а также помешать Пригожину еще больше усилить свое влияние, взяв на себя единоличную ответственность за возможный захват Соледара россиянами, отмечают эксперты.

Российские войска 11 января продолжали наступательные операции в районе Бахмута и в районе города Авдеевка - Донецк. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаки войск РФ в районе Бахмута, Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Майорска (22 км к юго-западу от Бахмута). На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 января, видно, что российские силы добились минимального продвижения в районе Опытного (4 км к югу от Бахмута). Также в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отражали атаки российских войск в 27 км к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Невельского, Красногоровки и Марьинки.

11 января российские войска провели ограниченный наземный десант в западной части Донецкой области. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские силы отразили наступление войск РФ вблизи Пречистовки (60 км к юго-западу от Донецка) в западной части Донецкой области. Также Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

"Южная ось"

Украинские официальные лица сообщили, что войска РФ выводят ключевые объекты и реструктуризируют логистические сети на юге Украины из-за ударов ВСУ. 11 января официальный представитель Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что российские силы вывели точки запуска беспилотников "Шахед-136" из временно захваченной части Херсонской области в оккупированный Крым и российский Краснодарский край, и предположила, что украинские силы нанесли удары по российским учебным центрам беспилотников на юге Украины.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что войска РФ ранее намеревались превратить Мелитополь в логистический узел для переброски сил и техники к линии фронта, вероятно, чтобы компенсировать уменьшение пропускной способности моста через Керченский пролив, но вместо этого теперь используют город как центр хранения уничтоженной техники и людских потерь. Федоров заявил, что российские силы используют местную социальную инфраструктуру в качестве импровизированных моргов и больниц в Запорожской области и перевезли более 200 погибших из Токмака в Россию, а также полные вагоны с уничтоженным оборудованием из Мелитополя в Крым, предполагая, что существующей инфраструктуры недостаточно для того, чтобы российские силы могли справиться с ранеными и поврежденной техникой. Он также заявил, что войска РФ в тылу Михайловки боятся, что их "отправят на убой" в Васильевку.

Российские и украинские силы 11 января вели плановую стрельбу через реку Днепр в Херсонской области. Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин заявил, что ВСУ держат под огневым контролем острова дельты Днепра и Кинбурнскую косу. Ерин заявил, что на островах действуют российские диверсионно-разведывательные группы по выявлению украинских огневых позиций.

В Минобороны РФ заявили, что артиллерийские подразделения ВДВ России на востоке продолжают обстреливать украинские позиции на западном берегу Днепра. Это заявление указывает на то, что некоторые российские элементы ВДВ продолжают действовать вблизи реки Днепр в Херсонской области.

Российские войска продолжали наносить удары по Херсону и его окрестностям. 11 января войска РФ вели плановый огонь по районам Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.