Оборона юга готовилась еще с прошлого лета. Было заседание СНБО, - Данилов

Украинские власти начали готовиться к обороне южных областей от российской агрессии еще прошлым летом. В частности, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам Данилова, на заседании СНБО прошлым летом обсуждали именно вопросы защиты Чонгара, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей. В декабре, как отметил секретарь СНБО, привлеченные к этому вопросу инстанции отчитывались о выполнении поставленных перед ними задач.

"Что произошло в дальнейшем - я думаю это будет предметом выяснения. Когда это произойдет... Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет - жизнь покажет", - пояснил он.