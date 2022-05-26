Оборона півдня готувалася ще з минулого літа. Було засідання РНБО, - Данілов
Українська влада почала готуватися до оборони південних областей від російської агресії ще минулого літа. Зокрема, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".
За словами Данілова, на засіданні РНБО минулого літа обговорювали саме питання захисту Чонгара, Херсонської, Запорізької, Донецької і Миколаївської областей. У грудні, як зазначив секретар РНБО, залучені до цього питання інстанції звітували про виконання посталених перед ними задач.
"Що сталося надалі - я думаю це буде предметом з’ясування. Коли це відбудеться... Є така думка, що це має відбутися після війни. Як буде - життя покаже", - пояснив він.
Нагадаємо, у квітні цього року поширювалася інформація про те, що швидке просування Росії на півдні стало наслідком нібито розмінування територій біля Чонгару, але в Генштабі назвали це фейком.
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