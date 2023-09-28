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Оборона в пріоритеті. Bloomberg дізнався політичні плани ЄС на найближчі роки

Фото: ЄС хоче зробити оборону одним з головних пріоритетів політики (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз скоро визначиться з політичними планами на найближчі роки. Одним з головних пріоритетів буде оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Наступного тижня 27 країн проведуть форум Європейської політичної спільноти - неформальний саміт ЄС в іспанській Гранаді. Там буде ухвалена декларація, яка міститиме політичні плани на найближчі роки.

Видання опублікувало частину декларації, яку лідери ЄС ухвалять незабаром. 

"Ми зміцнимо нашу оборонну готовність і розвинемо європейську оборонну технологічну та промислову базу, включно з більшими інвестиціями", - йдеться у документі.

Як зазначає Bloomberg, оборона стає одним із найактуальніших пріоритетів для Євросоюзу на тлі війни Росії проти України, а також можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому. Це може перешкодити військовій співпраці.

Лідери ЄС також намагаються виробити спільний шлях у питаннях міграції та конкурентоспроможності, оскільки процес вступу України до ЄС активізував розширення блоку.

Розширення ЄС

Після цього єврокомісар з розширення Олівер Варгії зазначив, що Єврокомісія планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення Європейського союзу вже у жовтні цього року.

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