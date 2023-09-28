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Оборона в приоритете. Bloomberg узнал политические планы ЕС на ближайшие годы

Фото: ЕС хочет сделать оборону одним из главных приоритетов политики (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз скоро определится с политическими планами на ближайшие годы. Одним из главных приоритетов будет оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На следующей неделе 27 стран проведут форум Европейского политического сообщества - неформальный саммит ЕС в испанской Гранаде. Там будет принята декларация, содержащая политические планы на ближайшие года.

Издание опубликовало часть декларации, которую лидеры ЕС примут в скором времени.

"Мы укрепим нашу оборонную готовность и будем развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, включая большие инвестиции", - говорится в документе.

Как отмечает Bloomberg, оборона становится одним из самых актуальных приоритетов для Евросоюза на фоне войны России против Украины, а также возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Это может помешать военному сотрудничеству.

Лидеры ЕС также пытаются выработать общий путь по вопросам миграции и конкурентоспособности, поскольку процесс вступления Украины в ЕС активизировал расширение блока.

Расширение ЕС

После этого еврокомиссар по расширению Оливер Варгии отметил, что Еврокомиссия планирует сделать "существенные предложения" по расширению Европейского союза уже в октябре этого года.

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