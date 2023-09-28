Оборона в пріоритеті. Bloomberg дізнався політичні плани ЄС на найближчі роки
Європейський союз скоро визначиться з політичними планами на найближчі роки. Одним з головних пріоритетів буде оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Наступного тижня 27 країн проведуть форум Європейської політичної спільноти - неформальний саміт ЄС в іспанській Гранаді. Там буде ухвалена декларація, яка міститиме політичні плани на найближчі роки.
Видання опублікувало частину декларації, яку лідери ЄС ухвалять незабаром.
"Ми зміцнимо нашу оборонну готовність і розвинемо європейську оборонну технологічну та промислову базу, включно з більшими інвестиціями", - йдеться у документі.
Як зазначає Bloomberg, оборона стає одним із найактуальніших пріоритетів для Євросоюзу на тлі війни Росії проти України, а також можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому. Це може перешкодити військовій співпраці.
Лідери ЄС також намагаються виробити спільний шлях у питаннях міграції та конкурентоспроможності, оскільки процес вступу України до ЄС активізував розширення блоку.
У проекті декларації, до якої ще можуть бути внесені зміни, сказано, що "розширення зміцнить європейський суверенітет і є геостратегічним вкладенням у мир, безпеку, стабільність і процвітання". Крім того, у декларації йдеться про те, що Брюссель повинен провести "необхідну внутрішню роботу" щодо своїх пріоритетів, процесу прийняття рішень і спільного бюджету.
У тексті документа також зазначається, що ЄС зменшить залежність у деяких сферах. Мова йде про цифрові технології, медицину та продукти харчування.
Розширення ЄС
Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель припустив, що Західні Балкани та інші країни-кандидати на вступ до ЄС, а також сам блок мають бути готовими до розширення до 2030 року.
Після цього єврокомісар з розширення Олівер Варгії зазначив, що Єврокомісія планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення Європейського союзу вже у жовтні цього року.
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