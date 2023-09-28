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Оборона в приоритете. Bloomberg узнал политические планы ЕС на ближайшие годы

Брюссель, Четверг 28 сентября 2023 02:16
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Оборона в приоритете. Bloomberg узнал политические планы ЕС на ближайшие годы Фото: ЕС хочет сделать оборону одним из главных приоритетов политики (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз скоро определится с политическими планами на ближайшие годы. Одним из главных приоритетов будет оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На следующей неделе 27 стран проведут форум Европейского политического сообщества - неформальный саммит ЕС в испанской Гранаде. Там будет принята декларация, содержащая политические планы на ближайшие года.

Издание опубликовало часть декларации, которую лидеры ЕС примут в скором времени.

"Мы укрепим нашу оборонную готовность и будем развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, включая большие инвестиции", - говорится в документе.

Как отмечает Bloomberg, оборона становится одним из самых актуальных приоритетов для Евросоюза на фоне войны России против Украины, а также возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Это может помешать военному сотрудничеству.

Лидеры ЕС также пытаются выработать общий путь по вопросам миграции и конкурентоспособности, поскольку процесс вступления Украины в ЕС активизировал расширение блока.

В проекте декларации, в которую еще могут быть внесены изменения, говорится, что "расширение укрепит европейский суверенитет и является геостратегическим вложением в мир, безопасность, стабильность и процветание". Кроме того, в декларации говорится, что Брюссель должен провести "необходимую внутреннюю работу" по своих приоритетах, процессах принятия решений и совместного бюджета.

В тексте документа также отмечается, что ЕС снизит зависимость в некоторых сферах. Речь идет о цифровых технологиях, медицине и продуктах питания.

Расширение ЕС

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель предположил, что Западные Балканы и другие страны-кандидаты на вступление в ЕС, а также сам блок должны быть готовы к расширению до 2030 года.

После этого еврокомиссар по расширению Оливер Варгии отметил, что Еврокомиссия планирует сделать "существенные предложения" по расширению Европейского союза уже в октябре этого года.

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