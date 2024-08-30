Оборона Покровська та наступ у Курській області: Зеленський провів Ставку

Він розповів, що під час Ставки обговорювалися три ключові питання. Перше - оборона на Покровському напрямку. Про ситуацію там доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Окремо головнокомандувач доповів про деталі операції в Курській області, зокрема, про чергове поповнення обмінного фонду. Це дуже важливо для посилення наших позицій у процесах обміну", - зазначив Зеленський.

Другим питанням стала підготовка українських шкіл до навчального року. Про це доповідали прем'єр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Порушувалися безпекові питання, а також був проведений аналіз будівництва укриттів.

"Уряд має усвідомлювати і персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів", - наголосив президент.

Третім питанням обговорень стала енергетика. Порушувалися питання ліквідації наслідків російських атак та аналіз деяких питань щодо будівництва захисних озброєнь.

"Ключеве завдання - максимально можливе посилення роботи щодо кожного з цих трьох напрямків", - додав глава держави.