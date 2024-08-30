Оборона Покровська та наступ у Курській області: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 серпня, провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стала оборона на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.
Він розповів, що під час Ставки обговорювалися три ключові питання. Перше - оборона на Покровському напрямку. Про ситуацію там доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Окремо головнокомандувач доповів про деталі операції в Курській області, зокрема, про чергове поповнення обмінного фонду. Це дуже важливо для посилення наших позицій у процесах обміну", - зазначив Зеленський.
Другим питанням стала підготовка українських шкіл до навчального року. Про це доповідали прем'єр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Порушувалися безпекові питання, а також був проведений аналіз будівництва укриттів.
"Уряд має усвідомлювати і персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів", - наголосив президент.
Третім питанням обговорень стала енергетика. Порушувалися питання ліквідації наслідків російських атак та аналіз деяких питань щодо будівництва захисних озброєнь.
"Ключеве завдання - максимально можливе посилення роботи щодо кожного з цих трьох напрямків", - додав глава держави.
Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Там ворог зосередив свої основні зусилля.
За останні кілька тижнів росіянам вдалося просунутися до Покровська.
Ще 19 серпня начальник Покровської МВА Сергій Добряк зазначав, що мешканці міста мають тиждень-два на евакуацію, оскільки ситуація там ускладнюється.
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