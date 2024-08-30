Оборона Покровска и наступление в Курской области: Зеленский провел Ставку

Он рассказал, что в ходе Ставки обсуждались три ключевых вопроса. Первый - оборона на Покровском направлении. О ситуации там докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Отдельно главнокомандующий доложил о деталях операции в Курской области, в частности, очередном пополнении обменного фонда. Это очень важно для усиления наших позиций в процессах обмена", - отметил Зеленский.

Вторым вопросом стала подготовка украинских школ к учебному году. Об этом докладывали премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр образования и науки Оксен Лисовой. Затрагивались вопросы по безопасности, а также был проведен анализ строительства укрытий.

"Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов", - подчеркнул президент.

Третьим вопросом обсуждений стала энергетика. Затрагивались вопросы ликвидации последствий российских атак и анализ некоторых вопросов насчет строительства защитных вооружений.

"Ключевая задача - максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", - добавил глава государства.