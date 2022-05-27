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Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен

Фото: в Раде хотят увеличить расходы государственного бюджета на 2022 год на 287 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2022 года. Расходы общего фонда предлагается увеличить на 287 млрд гривен за счет дополнительных внешних заимствований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №7413 подан большой группой депутатов во главе с председателем бюджетного комитета Юрием Аристовым.

В частности предполагается увеличить расходы на:

  • национальную безопасность и оборону - 247,8 млрд гривен;
  • пополнение резервного фонда - 1,5 млрд гривен;
  • оказание помощи в рамках программы поддержки-5,8 млрд гривен;
  • финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по разным пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда - 20,0 млрд гривен;
  • предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг - 12,5 млрд гривен.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает бюджет начнет получать многомиллиардную помощь уже в июне. США предоставят 8 млрд долларов, Европейский союз-9 млрд евро.

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