Оборона, пенсии и не только: Зеленский рассказал о госбюджете на 2023 год

Он сообщил о проведении совещания с главой правительства Денисом Шмыгалем по проекту бюджета на следующий год. По его словам, это будет бюджет воюющей страны. Президент сказал, что чиновники представят параметры проекта, но отметил некоторые важные пункты.

Первое - более 1 трлн гривен направят на сектор безопасности и обороны. Этот вопрос будет приоритетом №1.

Второе - социальные обязательства должны обеспечиваться в полном объеме. Кабмину была поставлена задача в 2023 году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров.

Третье - правительство должно представить программу сокращения расходов на госпредприятия, аппарат, институты, которые не отвечают потребностям военного времени. Президент отметил, что для прохождения этого периода необходимо обеспечить финансовую и социальную стабильность, сократить все расходы некритичные государства, все то, что не помогает обороне, экономическому развитию, социальному и культурному обеспечению украинцев.

Четвертое - это активизация экономических отношений. В частности, программа кредитования 5/7/9 сохраняется, также будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать.

Пятое - будет создан специальный фонд восстановления, который будут наполнять, в частности, за счет конфискованных российских активов.

Зеленский расчитывает, что проект госбюджета будет подан в Верховную раду до 15 сентября, в срок, который предусмотрен законом.