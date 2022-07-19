Оборона Луганской области. Оккупанты пошли в наступление на 4-х направлениях

Так, по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей российская армия нанесла четыре ракетных и два авиаудара. Одиннадцать раз оккупанты обстреливали гражданские объекты из артиллерии.

"В течение дня они одновременно пытались вести штурм на четырех направлениях. Атаковали Верхнекаменное и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаровки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донбасса. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки", - рассказал Гайдай.

Отмечается, что многие наступления удалось приостановить, в некоторых районах боевые действия продолжаются.