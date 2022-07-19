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Оборона Луганської області. Окупанти пішли в наступ на 4-х напрямках

Фото: окупанти в Луганській області пішли в наступ на 4-х напрямках (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують завдавати ударів по підконтрольних ЗСУ районах Луганської області. Окупанти протягом минулої доби одночасно наступали на чотирьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Так, по населених пунктах на кордоні Луганської та Донецької областей російська армія завдала чотири ракетних і два авіаудари. Одинадцять разів окупанти обстрілювали цивільні об'єкти з артилерії.

"Протягом дня вони одночасно намагалися вести штурм на чотирьох напрямках. Атакували Верхньокам'яне і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти хотіли просунутися в бік Донбасу. Намагалися поліпшити своє становище поблизу Білогорівки", - розповів Гайдай.

Відзначається, що багато наступів вдалося призупинити, в деяких районах бойові дії тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 липня окупанти в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті загинув житель Авдіївки, ще двоє отримали поранення.

Також ми писали, що Збройні сили України знищили ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

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