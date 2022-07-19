Оборона Луганської області. Окупанти пішли в наступ на 4-х напрямках

Так, по населених пунктах на кордоні Луганської та Донецької областей російська армія завдала чотири ракетних і два авіаудари. Одинадцять разів окупанти обстрілювали цивільні об'єкти з артилерії.

"Протягом дня вони одночасно намагалися вести штурм на чотирьох напрямках. Атакували Верхньокам'яне і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти хотіли просунутися в бік Донбасу. Намагалися поліпшити своє становище поблизу Білогорівки", - розповів Гайдай.

Відзначається, що багато наступів вдалося призупинити, в деяких районах бойові дії тривають.