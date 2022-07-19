Оборона Луганской области. Оккупанты пошли в наступление на 4-х направлениях
Российские войска продолжают наносить удары по подконтрольным ВСУ районам Луганской области. Оккупанты в течение прошедших суток одновременно наступали на четырех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Так, по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей российская армия нанесла четыре ракетных и два авиаудара. Одиннадцать раз оккупанты обстреливали гражданские объекты из артиллерии.
"В течение дня они одновременно пытались вести штурм на четырех направлениях. Атаковали Верхнекаменное и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаровки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донбасса. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки", - рассказал Гайдай.
Отмечается, что многие наступления удалось приостановить, в некоторых районах боевые действия продолжаются.
Напомним, ранее сообщалось, что 18 июля оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате погиб житель Авдеевки, еще двое получили ранения.
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