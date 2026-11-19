Нагадаємо, що 5 листопада в усіх районах Києва почались перебої з водопостачанням через аварійні знеструмлення об'єктів "Київводоканалу".

Тоді комунальникам вдалося оперативно взятися за відновлення послуги, а жителям столиці нагадали про можливість набрати питну воду в міській мережі бюветів.

На тлі регулярних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі уряд ухвалив рішення посилити автономність столичних мереж.

Зокрема, стало відомо, що Києву передадуть ще десяток генераторів для роботи водоканалу коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, це обладнання має допомогти вберегти містян від постійних відключень води під час ворожих атак, проте місцева влада повинна якнайшвидше забезпечити його встановлення та підключення.