Напомним, что 5 ноября во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением из-за аварийных обесточений объектов "Киевводоканала".

Тогда коммунальщикам удалось оперативно приступить к возобновлению услуги, а жителям столицы напомнили о возможности набрать питьевую воду в городской сети бюветов.

На фоне регулярных ударов РФ по энергетической инфраструктуре правительство приняло решение усилить автономность столичных сетей.

В частности, стало известно, что Киеву передадут еще десяток генераторов для работы водоканала за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения общин мобильной генерацией.

По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, это оборудование должно помочь уберечь горожан от постоянных отключений воды во время вражеских атак, однако местные власти должны как можно быстрее обеспечить его установку и подключение.