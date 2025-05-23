"Оболонь" залишилась в УПЛ: визначилися невдахи та учасники плей-офф за виживання

УПЛ, 30-й тур

"Оболонь" – "Лівий Берег" – 1:0

Гол: Груша, 48

"Інгулець" – "Ворскла" – 1:1

Голи: Малиш, 72 – Кулач, 34

Як пройшли битви за виживання

За право залишитися в УПЛ на наступний сезон сперечалися в очних матчах чотири колективи. У Києві грали між собою столичні "Оболонь" та "Лівий Берег". А "Інгулець" з Петрового в Олександрії приймав полтавську "Ворсклу". Поєдинки стартували одночасно.

"Оболонь" випереджала основних переслідувачів на три бали, тому в протистоянні з "Лівим Берегом" "пивоварів" влаштовувала нічия. Натомість "лелекам", щоб уникнути стикових матчів, необхідна була лише перемога.

Долю гри визначив єдиний гол оболонця Груші на початку другого тайму. Перевиконавши план, "пивовари" не лише зберегли місце в еліті, а й попутно обійшли в таблиці черкаський ЛНЗ. Підопічні Сергія Шищенка фінішували в чемпіонаті 11-ми.

Не найгіршим чином все завершилося і для "Лівого Берега". Був варіант, за якого команда могла вилетіти напряму. Але результат паралельного поєдинку відправив киян лише у перехідний плей-офф.

У Олександрії, де "Інгулець" приймав "Ворсклу", номінальним господарям для порятунку необхідна була лише перемога. Ситуація для них ускладнилась, коли у середині першого тайму гості зусиллями Кулача вийшли уперед.

Команді з Петрового вдалося зрівняти результат, але не більше. А нічия для неї була рівноцінна поразці. Таким чином "Інгулець", через рік після потрапляння до УПЛ, повертається назад у Першу лігу. А "Ворскла" зіграє в стиках.

Зміни у еліті

Підсумки сезону внизу турнірної таблиці.

Залишають УПЛ:

"Інгулець" (Петрове)

"Чорноморець" (Одеса)

Зіграють в перехідних матчах:

"Ворскла" (Полтава)

"Лівий Берег" (Київ)

Натомість до УПЛ з Першої ліги підніметься "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського. Друга команда, що вийде в еліту напряму, та учасники перехідних матчів визначаться в останньому турі Першої ліги у суботу, 24 травня.

Перехідні матчі за місце в УПЛ відбудуться 29 травня та 1 червня. 13-та та 14-та команди Прем'єр-ліги зіграють проти 3-го та 4-го місця Першої ліги відповідно.