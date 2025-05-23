"Оболонь" осталась в УПЛ: определились неудачники и участники плей-офф за выживание

УПЛ, 30-й тур

"Оболонь" - "Левый Берег" - 1:0

Гол: Груша, 48

"Ингулец" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Малыш, 72 - Кулач, 34

Как прошли битвы за выживание

За право остаться в УПЛ на следующий сезон спорили в очных матчах четыре коллектива. В Киеве играли между собой столичные "Оболонь" и "Левый Берег". А "Ингулец" из Петрово в Александрии принимал полтавскую "Ворсклу". Поединки стартовали одновременно.

"Оболонь" опережала основных преследователей на три балла, поэтому в противостоянии с "Левым Берегом" "пивоваров" устраивала ничья. В то же время "аистам", чтобы избежать стыковых матчей, необходима была только победа.

Судьбу игры определил единственный гол оболонца Груши в начале второго тайма. Перевыполнив план, "пивовары" не только сохранили место в элите, но и попутно обошли в таблице черкасский ЛНЗ. Подопечные Сергея Шищенко финишировали в чемпионате 11-ми.

Не самым плохим образом все завершилось и для "Левого Берега". Был вариант, при котором команда могла вылететь напрямую. Но результат параллельного поединка отправил киевлян лишь в переходной плей-офф.

В Александрии, где "Ингулец" принимал "Ворсклу", номинальным хозяевам для спасения необходима была только победа. Ситуация для них осложнилась, когда в середине первого тайма гости усилиями Кулача вышли вперед.

Команде из Петрово удалось сравнять результат, но не более. А ничья для нее была равноценна поражению. Таким образом "Ингулец", спустя год после попадания в УПЛ, возвращается обратно в Первую лигу. А "Ворскла" сыграет в стыках.

Изменения в элите

Итоги сезона внизу турнирной таблицы.

Покидают УПЛ:

"Ингулец" (Петрово)

"Черноморец" (Одесса)

Сыграют в переходных матчах:

"Ворскла" (Полтава)

"Левый Берег" (Киев)

В УПЛ из Первой лиги поднимется "Эпицентр" из Каменец-Подольского. Вторая команда, которая выйдет в элиту напрямую, и участники переходных матчей определятся в последнем туре Первой лиги в субботу, 24 мая.

Переходные матчи за место в УПЛ состоятся 29 мая и 1 июня. 13-я и 14-я команды Премьер-лиги сыграют против 3-го и 4-го места Первой лиги соответственно.