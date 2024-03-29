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"Оболонь" прийме "Шахтар" без глядачів: відома причина

Фото: "Пивовари" гідно протистояли "гірникам" у першому колі (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Столична "Оболонь" не зможе розраховувати на підтримку вболівальників у поєдинку 22-го туру Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Оболонь" – "Шахтар" відбудеться 30 березня. Поєдинок прийме стадіон "Оболонь-Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 13:00.

"Пивовари" оголосили, що фанати не матимуть доступ на трибуни. Причиною стало рішення Київської МВА про обмеження в проведенні заходів зі значною кількістю людей. Уболівальники, які встигли придбати квитки на матч, згодом зможуть обміняти перепустки на майбутні два домашні поєдинки "Оболоні".

До звітної зустрічі столичний клуб підходить на 13-й позиції в турнірній таблиці УПЛ (18 очок). Натомість "Шахтар" – співлідер першості (43 пункти). Поєдинок першого кола завершився мінімальною перемогою "гірників" із голом Назарини.

Напередодні КМВА провела невідкладне засідання Ради оборони Києва щодо безпекової ситуації. За його результатами схвалили низку превентивних заходів. Відмова від масових заходів на кшталт спортивних подій з глядачами – серед них.

До слова, напередодні склали перелік найдорожчих футболістів УПЛ на чолі зі Судаковим.

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