"Оболонь" і "Верес" завершили нулями битву аутсайдерів УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Оболонь" – "Верес" – 0:0

Минулого тижня команди зустрічались у Рівному в матчі Кубка України, в якому "Верес" переміг у додатковий час (2:1). Тепер була гра на 6 очок у рамках УПЛ, адже обидва колективи перебувають у небезпечній зоні.

Протистояння почалось без розвідки. Вже на 3-й хвилині гості мали чудовий шанс відкрити рахунок. Дальній удар Степанюка під ліву стійку парирував Федорівський, але Мрвальєвіч першим встиг на добивання. Голкіперу "Оболоні" довелося вступати в гру вдруге й ліквідовувати загрозу.

Команди завелись не на жарт, все частіше зупиняли гру фолами й арбітру Ігорю Пасхалу довелося гасити пристрасті картками. Так вже на 5-й хвилині "гірчичник" побачив перед собою рівнянин Шевченко, а на 6-й – оболонець Суханов.

Після цього гра заспокоїлась. "Оболонь" підтискала, проте пробитись до штрафного гостей не могла. Довелося завершувати наступ дальніми ударами, які не створювали проблем для Кожухара.

Після перерви значно додав "Верес" і гра стала набагато цікавішою. Моменти виникали біля воріт обох команд. У рівнян шанси мали Гайдучик та Луан. Господарі могли забити після удару Приймака, але м'яч влучив у стійку. Зрештою в цілому непоганий поєдинок завершився нульовою нічмєю.

Цей результат не змінив турнірного положення "Оболоні", яка, маючи 6 очок, залишилась на передостанньому місці. А от "Вересу" завойований бал дозволив піднятися на дві сходинки – з 12-ї на 10-ту. В активі команди зараз 12 балів.