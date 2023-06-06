Обнулила залишки репутації. У Зеленського пройшлися по ООН через витівки з Днем російської мови

"ООН сьогодні, мені здається, остаточно обнулила свої залишки репутації. Ну тому що настільки неадекватно реагувати на велику, масштабну екологічну катастрофу в Східній Європі і демонструвати, що ви не розумієте, що терорист у вигляді РФ це зробив свідомо, ну це виглядає дивно", - підкреслив Подоляк.

При цьому він уточнив, що Україна скликає Радбез ООН, оскільки сам факт підриву необхідно зафіксувати та заявити про це публічно. Таким чином, позицію нашої країни дізнаються країни Латинської Америки, Африки та Азії.

Також він додав, що влада України має розпочати юридичну фіксацію злочину. Це може призвести до певних ордерів Міжнародного кримінального суду.

"Це буде однозначно. Там будуть усі, хто віддавав накази, і Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) як людина, яка розпочала злочин агресії", - наголосив Подоляк.

Скандальний пост ООН

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі російські війська підірвали заміновану Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого під загрозою затоплення перебувають близько 80 населених пунктів.

Після цього ООН у своєму Twitter оприлюднила пост про День російської мови. Таку дію розкритикували користувачі соцмережі.

Також по Організації пройшовся і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.