RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обнулила остатки репутации. У Зеленского прошлись по ООН из-за выходки с Днем русского языка

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Организация Объединенных Наций обнулила остатки своей репутации после того, как напомнила о Дне русского языка на фоне подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"ООН сегодня, мне кажется, окончательно обнулила свои остатки репутации. Ну потому что настолько неадекватно реагировать на большую, масштабную катастрофу экологическую в Восточной Европе и демонстрировать, что вы не понимаете, что террорист в виде РФ это сделал сознательно, ну это выглядит странно", - подчеркнул Подоляк.

При этом он уточнил, что Украина созывает Совбез ООН, поскольку сам факт подрыва необходимо зафиксировать и заявить об этом публично. Таким образом позицию нашей страны узнают страны Латинской Америки, Африки и Азии.

Также он добавил, что власти Украины должны начать юридическую фиксацию преступления. Это в будущем может привести к определенным ордерам Международного уголовного суда.

"Это будет однозначно. Там будут все, кто отдавал приказы, и Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) как человек, который начал преступление агрессии", - подчеркнул Подоляк.

Скандальный пост ООН

Напомним, сегодня, 6 июня, ночью российские войска подорвали заминированную Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов.

После этого ООН в своем Twitter обнародовала пост о Дне русского языка. Такое действие раскритиковали пользователи соцсети.

Также по Организации прошелся и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНОфис президентаВойна России против УкраиныМихаил Подоляк