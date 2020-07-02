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Обнулення термінів Путіна підтримали майже 78% росіян

Новини » В світі     02.07.2020 - 10:13
Обнулення термінів Путіна підтримали майже 78% росіян
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін зможе вважатися легітимним до 2036 року

Центральна виборча комісія Росії обробила 100% протоколів на голосуванні за поправки до конституції країни. В підтримку змін висловилися 77,92% виборців.

Про це повідомляється на сайті ЦВК РФ.

Голосування за поправки до Конституції РФ продолжлаось з 25 червня до вечора 1 липня.

Одним з пунктів змін стала норма про те, що президентські терміни Володимира Путіна більше не враховуються. Це дозволить йому балотуватися на виборах 2024 року і залишатися при владі до 2036 року.

Державна дума 10 березня підтримала поправку про зняття обмеження на кількість президентських термінів в Російській Федерації.

Поправку внесла депутат від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова, перша у світі жінка-космонавт, отримала за це нагороду з рук генсека КПРС Микити Хрущова.

"Поправка застосовується до особи, займала і (або) займає посаду президента РФ, без урахування числа термінів, протягом яких вона займала і (або) займає цю посаду на момент набрання чинності поправки до Конституції РФ", - йдеться в поправці.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Володимир ПутінРосійська Федерація
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