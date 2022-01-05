Обновлено 25 температурных рекордов: климатологи подвели итоги 2021 года в Киеве

Как отмечается в сообщении, в течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения соответственно на 3,3 градусов и 2,2 градусов.

Холоднее всего в прошлом году было 20 января - 20,2 градусов мороза, жарче всего - 24 июня, когда температура в тени достигла 35,5 градусов тепла.

Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне - соответственно 9 и 10.

Осадков в Киеве на проспекте Науки, 37 выпало 533 мм, что соответствует 86% климатической нормы. 2021 год вошел в двадцатку самых сухих. Однако во времени осадки распределились очень неравномерно - почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.