Оновлено 25 температурних рекордів: кліматологи підбили підсумки 2021 року в Києві

Як зазначається в повідомленні, впродовж семи місяців року спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували від'ємні відхилення від неї. Особливо відзначились липень і листопад, які мали найбільші відхилення в відповідно на 3,3 градусів та 2,2 градусів.

Найхолодніше минулого року було 20 січня - 20,2 градусів морозу, найспекотніше - 24 червня, коли температура у затінку сягнула 35,5 градусів тепла.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні - відповідно 9 та 10.

Опадів в Києві на проспекті Науки, 37 випало 533 мм, що відповідає 86 % кліматичної норми. 2021 рік увійшов у двадцятку найсухіших. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно - майже дві місячні норми у січні та лютому, а у червні та жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.