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Обновление Windows 11 снова ломает принтеры и офисную технику

Автор: Сергей Пышкин

Установка нового обновления для операционной системы Windows 11 может вызвать проблемы с офисной техникой. Пользователи жалуются на неполадки во время подключения принтеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sina.

Речь идёт именно об обновлении KB5010414.

Пользователи сообщают об ошибке, которая возникает во время подключения принтера или иной техники к компьютеру. Более того, подобный инцидент происходит не впервые. Журналисты уже сообщали об определенных неполадках, которые возникали после установки обновления новой операционной системы.

Также некоторые пользователи отмечают и увеличение температуры процессора.

В августе 2021 года Microsoft выпустила обновление, которое также привело к численным жалобам. Проблему решили лишь в октябре после выпуска KB5007253.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Microsoft обновила собственные принципы касаемо открытости магазина на фоне приобретения Activision Blizzard.

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