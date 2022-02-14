Обновление Windows 11 снова ломает принтеры и офисную технику

Речь идёт именно об обновлении KB5010414.

Пользователи сообщают об ошибке, которая возникает во время подключения принтера или иной техники к компьютеру. Более того, подобный инцидент происходит не впервые. Журналисты уже сообщали об определенных неполадках, которые возникали после установки обновления новой операционной системы.

Также некоторые пользователи отмечают и увеличение температуры процессора.

В августе 2021 года Microsoft выпустила обновление, которое также привело к численным жалобам. Проблему решили лишь в октябре после выпуска KB5007253.