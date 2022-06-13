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Запорожье приняло уже 130 тысяч переселенцев

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Понедельник 13 июня 2022 13:40
Запорожье приняло уже 130 тысяч переселенцев Фото: "Запорожье" приняло уже 130 тысяч переселенцев (t me)
Автор: Илона Свиридова

Запорожье приняло около 130 тысяч человек, выехавших из Мариуполя и его окрестностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу "Метинвест".

В сообщении отмечается, что в городе работают 6 Центров реабилитации и интеграции, где людям предоставляют все необходимое и помогают с трудоустройством.

"У нас работают 6 центров, в которых люди могут обращаться, и получить информацию о том, где они могут получить жилье и работу - не только в Запорожье, но и на других предприятиях группы, которые находятся в других городах. По моей информации, мы трудоустроили уже более 700 человек в Запорожье, и эти люди получили все необходимое для того, чтобы восстанавливать нормальную жизнь", - рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Он подчеркнул: и горожане, и компания стараются предоставить этим людям все, что им необходимо - от психологической поддержки до помощи с трудоустройством, чтобы они как можно скорее смогли вернуться к привычной жизни.

"Сейчас россияне закрыли выезды, стало труднее выбраться с оккупированных территорий. Но волонтеры все равно вывозят людей", - сообщил он.

Как известно, компания "Метинвест" за 100 дней войны "Метинвест" принял на социальных объектах "Запорожье" примерно 6 тысяч переселенцев. Эти люди получили жилье, психологическую, медицинскую и гуманитарную помощь.

Также "Метинвест" и ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова, создали гуманитарный проект "Спасаем жизни".

За время его существования из Европы в украинские распределительные центры уже доставлено более 3000 тонн наборов первой необходимости. Их получили более 70 тысяч человек - дети, старики, женщины.

Еще 20 000 наборов предоставлены семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям. Также из груза формируют стратегические резервы в городах присутствия компании.

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