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Оновлено перелік територій у зоні бойових дій та в окупації: хто в списку

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 14:36
Оновлено перелік територій у зоні бойових дій та в окупації: хто в списку Фото: евакуація (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні знову змінили перелік територій, розташованих у районі бойових дій. До списку також входять тимчасово окуповані та заблоковані громади та області, до цього список доповнювали 30 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Станом на 7 червня в оновленому переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) перебувають 8 областей, - йдеться в повідомленні.

Це територіальні громади наступних областей:

  • Дніпропетровської (7 громад);
  • Донецької (66 громад);
  • Запорізької (55 громад);
  • Луганської (37 громад);
  • Миколаївської (24 громади);
  • Харківської (51 громада);
  • Херсонської (49 громад);
  • Сумської (14 громад).

Чому цей перелік є важливим

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

"Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій", - додають в повідомленні.

При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення територій. Це:

  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - пояснюють на урядовому порталі.

З повним переліком територій із зазначеним статусом, можна ознайомитись - за посиланням. Загалом до переліку ввійшли 8 областей з 303 громадами сумарно.

Як повідомлялося, з травня виплати внутрішньо переміщеним особам через війну скасовують. Виплати отримуватимуть лише ті переселенці, які мешкають у зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому.

Так, наприклад, Запоріжжя прийняло близько 130 тисяч людей, які виїхали з Маріуполя та його околиць.

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