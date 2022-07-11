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Обновлен перечень оккупированных территорий: что изменилось

Фото: переселенцы в Украине могут оформить выплаты (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Министерство по вопросам реинтеграции обновило перечень территорий, расположенных в районах военных действий, в окружении или находящихся во временной оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

На сегодня в перечень входят территориальные общины 9 областей:

  • Донецкая - 66
  • Харьковская - 51
  • Днепропетровская - 7
  • Луганская - 37
  • Запорожская - 53
  • Херсонская - 49
  • Николаевская - 24
  • Сумская - 19
  • Черниговская - 5

По сравнению с прошлым списком в него добавилась Шосткинская община (Сумская область).

Переселенцы с этих территорий могут рассчитывать на выплаты от государства. Перечень регулярно обновляется.

Напомним, ранее в Верховной раде появился законопроект, которым предлагается освободить переселенцев от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного расселения.

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