Обновлен перечень оккупированных территорий: что изменилось

Министерство по вопросам реинтеграции обновило перечень территорий, расположенных в районах военных действий, в окружении или находящихся во временной оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
На сегодня в перечень входят территориальные общины 9 областей:
По сравнению с прошлым списком в него добавилась Шосткинская община (Сумская область).
Переселенцы с этих территорий могут рассчитывать на выплаты от государства. Перечень регулярно обновляется.
Напомним, ранее в Верховной раде появился законопроект, которым предлагается освободить переселенцев от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного расселения.
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