RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оновлено перелік окупованих територій: що змінилося

Фото: переселенці в Україні можуть оформити виплати (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство з питань реінтеграції оновило перелік територій, розташованих в районах військових дій, в оточенні або тих, що перебувають в тимчасовій окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

На сьогодні до переліку входять територіальні громади 9 областей:

  • Донецька - 66
  • Харківська - 51
  • Дніпропетровська - 7
  • Луганська - 37
  • Запорізька - 53
  • Херсонська - 49
  • Миколаївська - 24
  • Сумська - 19
  • Чернігівська - 5

Порівняно з минулим списком до нього додалася Шосткинська громада (Сумська область).

Переселенці з цих територій можуть розраховувати на виплати від держави. Перелік регулярно оновлюється.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді з'явився законопроект, яким пропонується звільнити переселенців від оплати за проживання і комунальні послуги в місцях їх компактного розселення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниПереселенці з Донбасу