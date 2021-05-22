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Обнаружили вырубку леса: во Львовской области из ружья ранили полицейского и двух лесничих

Автор: РБК-Украина

Во Львовской области правоохранители зафиксировали незаконную вырубку леса. Во время ее документирования неизвестный стрелял из ружья по полицейскому и двум лесничим.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, 21 мая, около 22:40, в полицию поступило сообщение от лесничих о том, что в одном из лесных массивов ГП "Ивановский лесхоз" обнаружили подводу с бревнами. В лесном массиве недалеко от села Лешнив незаконно вырубливали сосны.

Около 00:15, во время документирования факта незаконной порубки леса, с противоположного берега реки, неизвестный произвел выстрелы, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих - 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле.

Уже вскоре правоохранители установили личность злоумышленника, который стрелял. Им оказался 19-летний местный житель. Его задержали.

Также установлено, что выстрелы были осуществлены из охотничьего ружья.

Полицейского с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализировали, работники лесной охраны после осмотра врачей от госпитализации отказались. В настоящее время угрозы жизни раненых нет.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Киеве парень из окна многоэтажки обстрелял воинскую часть на Печерске из пневматического оружия. Его доставили в отделение полиции.

До этого в столице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

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