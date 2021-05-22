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Виявили вирубку лісу: у Львівській області з рушниці поранили поліцейського та двох лісничих

Автор: РБК-Україна

У Львівській області правоохоронці зафіксували незаконну вирубку лісу. Під час її документування невідомий стріляв з рушниці по поліцейському та двох лісничих.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, 21 травня, близько 22:40, до поліції надійшло повідомлення від лісничих про те, що в одному з лісових масивів ДП "Бродівський лісгосп" виявлено підводу з колодами. У лісовому масиві неподалік села Лешнів незаконно вирублювали сосни.

Близько 00:15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідомий здійснив постріли, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих - 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства, співробітників Бродівського лісгоспу. Після цього зловмисник втік на мотоциклі.

Вже невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника, який стріляв. Ним виявився 19-річний місцевий житель. Його затримали.

Також встановлено, що постріли були здійснені з мисливської рушниці.

Поліцейського з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізовано, працівники лісової охорони після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися. На даний час загрози життю поранених немає.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Раніше у Києві хлопець з вікна багатоповерхівки обстріляв військову частину на Печерську з пневматичної зброї. Його доставили до відділення поліції.

До цього в столиці між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них дістав пістолет і кілька разів вистрілив в опонента.

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