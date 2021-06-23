Обнаружен новый вид коронавируса Delta Plus. Он может быть устойчивым к вакцинам

В 9 странах мира обнаружен штамм коронавируса Delta Plus, производный от Delta. Этот штамм может представлять большую опасность, чем оригинальный вирус, поскольку легче передается и устойчивее к вакцинам и иммунитету.
Об этом сообщает Hindustantimes.
Этот вариант вируса обнаружили в Великобритании, США, Японии, Китае, Португалии, Швейцарии, Польше, Индии, Непале и России.
Delta Plus внесен в список Всемирной организации здравоохранения как вариант, вызывающий особое беспокойство. Отмечается, что он устойчив к "коктейлю" моноклональных антител.
Этот штамм неофициально называли "непальским", поскольку он был обнаружен у 13 человек, путешествовавших из Непала в Японию. Однако неизвестно, действительно ли он появился в Непале.