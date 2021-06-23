Виявлено новий вид коронавірусу Delta Plus. Він може бути стійким до вакцин

В 9 країнах світу виявлено штам коронавірусу Delta Plus, похідний від Delta . Цей штам може становити більшу небезпеку, ніж оригінальний вірус, оскільки легше передається і стійкіший до вакцин та імунітету.

Про це повідомляє Hindustantimes .

Цей варіант вірусу виявили в Великобританії, США, Японії, Китаї, Португалії, Швейцарії, Польщі, Індії, Непалі та Росії.

Delta Plus внесено до списку Всесвітньої організації охорони здоров'я як варіант, що викликає особливе занепокоєння. Зазначається, що він стійкий до "коктейлю" моноклональних антитіл.

Цей штам неофіційно називали "непальським", оскільки його було виявлено в 13 осіб, які подорожували з Непалу в Японію. Проте невідомо, чи справді він з’явився в Непалі.