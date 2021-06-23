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Виявлено новий вид коронавірусу Delta Plus. Він може бути стійким до вакцин

Автор: Анастасія Рокитна

В 9 країнах світу виявлено штам коронавірусу Delta Plus, похідний від Delta. Цей штам може становити більшу небезпеку, ніж оригінальний вірус, оскільки легше передається і стійкіший до вакцин та імунітету.

Про це повідомляє Hindustantimes.

Цей варіант вірусу виявили в Великобританії, США, Японії, Китаї, Португалії, Швейцарії, Польщі, Індії, Непалі та Росії.

Delta Plus внесено до списку Всесвітньої організації охорони здоров'я як варіант, що викликає особливе занепокоєння. Зазначається, що він стійкий до "коктейлю" моноклональних антитіл.

Цей штам неофіційно називали "непальським", оскільки його було виявлено в 13 осіб, які подорожували з Непалу в Японію. Проте невідомо, чи справді він з’явився в Непалі.

Нагадаємо, в Україні зараз немає можливості самостійно виявляти "дельта"-штам COVID.

Зазначимо, українські вчені допустили стрімке поширення коронавірусу "Дельта" в Україні.

Голова МОЗ розповів, як Україна готується до індійського штаму COVID.

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