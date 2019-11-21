Обнародованы приговор и указ о помиловании Иванисова

В сети обнародованы приговор и указ о помиловании нынешнего нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова. Документы опубликованы в Telegram-канале юриста Андрея Портнова.

В частности, Портнов опубликовал приговор Иванисову, которым он был осужден по статьям 117 и 118 Уголовного кодекса (1960 года). Речь идет о групповом изнасиловании и удовлетворении половой страсти неестественным способом с применением физического насилия.

Фото: приговор Иванисову(t.me/PortnovUA)

Кроме того, опубликован указ тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Иванисова.

Фото: указ о помиловании Иванисова (t.me/PortnovUA)

Напомним, на этой неделе разгорелся скандал после того, как стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов отбывал срок за изнасилования. Данную информацию подтвердил, в том числе, генпрокурор Руслан Рябошапка.

После этого Иванисов покинул фракцию, а президент Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" будет разбираться в ситуации, как человек с судимостью смог принять участие в выборах, будучи мажоритарным кандидатом от партии.