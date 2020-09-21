Обнародованы планы новых терминалов аэропорта в Днепре, которые строит Ярославский

Фото: визуализация аэропорта в Днепре (аvianews.com)

Обнародованы визуализация и детальные планы будущих терминалов международного аэропорта в Днепре, которые в рамках государственно-частного партнерства строит группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает отраслевой авиационный портал Avianews.com.

"Новое здание будет иметь 20 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, из которых три будут оснащены телетрапами. Это позволит производить высадку и посадку пассажиров непосредственно из здания на борт самолета", - отмечает издание.

Как известно, группа DCH инвестирует в строительство терминальной инфраструктуры аэропорта Днепра около $70 млн.

Основная инвестиция - пассажирский терминал площадью 26 680 квадратных метров. Он будет 3-этажным.

Известно, что на первом этаже разместятся зал регистрации, зона обработки багажа, зал прилета внутренних рейсов с одной багажной каруселью и зал прилета международных рейсов с двумя лентами выдачи багажа, из которых два уровня будут основными, а один - вспомогательным.

План первого этажа нового пассажирского терминала в аэропорту Днепра

Второй этаж будет вспомогательным: здесь разместят офисы, а также транзитный коридор для прохода пассажиров в галерею телетрапа для посадки в самолеты или выхода с телетрапа и спуска в зал выдачи багажа.

План второго этажа нового пассажирского терминала в аэропорту Днепра

Третий этаж - зона вылета, где будет организовано прохождение контроля безопасности пассажирами, а далее можно будет проследовать в зал вылета внутренних рейсов или на паспортный и таможенный контроль, если путешественник отправляется международным рейсом.

Как известно, инвестиции DCH Ярославского в создание новых терминалов международного аэропорта "Днепр" - часть государственно-частного партнерства, поэтому введение аэропорта в эксплуатацию зависит не только от скорости работы частного инвестора, но и от расторопности государства.

"В компании Ярославского сообщили, что планируют завершить строительство в течение 2 лет. Примерно столько же заняла стройка нового терминала в аэропорту Харьков с похожими характеристиками. Однако ввести новое здание в эксплуатацию инвестор сможет только после сдачи нового аэродрома в эксплуатацию. Государство пообещало построить новую полосу, рулежную дорожку и перрон со стоянками для самолетов перед новыми терминалами", - отмечается в публикации.

Напомним, ранее инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что его ведомство работает с Минфином, чтобы обеспечить финансирование строительства принадлежащего государству аэродрома в аэропорту Днепра в бюджете 2021 года в объеме 2 млрд грн.

Как писало РБК-Украина, 16 сентября в международном аэропорте "Днепр" начались работы по строительству взлетно-посадочной полосы. Также компания "НС Днепр", входящая в группу DCH частного инвестора Александра Ярославского, начала строительство нового аэровокзального комплекса.

Строительная площадка, где разместятся будущие новые терминалы, по центру аэродрома - находится между старым терминалом и перроном, и действующей взлетно-посадочной полосой.