Оприлюднено плани нових терміналів аеропорту у Дніпрі, які будує Ярославський

Фото: візуалізація аєропорту у Дніпрі (аvianews.com)

Оприлюднені візуалізація та детальні плани майбутніх терміналів міжнародного аеропорту в Дніпрі, які в рамках державно-приватного партнерства будує група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомляє галузевий авіаційний портал Avianews.com.

"Нова будівля буде мати 20 стійок реєстрації, шість виходів на посадку, з яких три будуть оснащені телетрапами. Це дозволить здійснювати висадку і посадку пасажирів безпосередньо з будівлі на борт літака", - зазначає видання.

Як відомо, група DCH інвестує в будівництво термінальної інфраструктури аеропорту Дніпра близько $70 млн.

Основна інвестиція - пасажирський термінал площею 26 680 квадратних метрів. Він буде 3-поверховим.

Відомо, що на першому поверсі розмістяться зали реєстрації, зона обробки багажу, зал прильоту внутрішніх рейсів з однією багажною каруселлю і зал прильоту міжнародних рейсів з двома стрічками видачі багажу, з яких два рівні будуть основними, а один - допоміжним.

План першого поверху нового пасажирського термінала в аеропорту Дніпра

Другий поверх буде допоміжним: тут розмістять офіси, а також транзитний коридор для проходу пасажирів у галерею телетрапи для посадки в літаки або виходу з телетрапи і спуску до зали видачі багажу.

План другого поверху нового пасажирського термінала в аеропорту Дніпра

Третій поверх - зона вильоту, де буде організовано проходження контролю безпеки пасажирами, а далі можна буде пройти в зал вильоту внутрішніх рейсів або на паспортний і митний контроль, якщо мандрівник відправляється міжнародним рейсом.

Як відомо, інвестиції DCH Ярославського у створенні нових терміналів міжнародного аеропорту "Дніпро" - частина державно-приватного партнерства, тому введення аеропорту в експлуатацію залежить не тільки від швидкості роботи приватного інвестора, але і від моторності держави.

"В компанії Ярославського повідомили, що планують завершити будівництво протягом 2 років. Приблизно стільки ж зайняло будівництво нового терміналу в аеропорту Харків зі схожими характеристиками. Однак ввести нову будівлю в експлуатацію інвестор зможе тільки після здачі нового аеродрому в експлуатацію. Держава пообіцяла побудувати нову смугу, руліжну доріжку і перон зі стоянками для літаків перед новими терміналами", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, раніше інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що його відомство працює з Мінфіном, щоб забезпечити фінансування будівництва належить державі аеродрому в аеропорту Дніпра в бюджеті 2021 року в обсязі 2 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 вересня в міжнародному аеропорту "Дніпро" почалися роботи з будівництва злітно-посадкової смуги. Також компанія "НС Дніпро", що входить до групи DCH приватного інвестора Олександра Ярославського, почала будівництво нового аеровокзального комплексу.

Будівельний майданчик, де розмістяться майбутні нові термінали, по центру аеродрому - знаходиться між старим терміналом і перон, і чинної злітно-посадковою смугою.