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Оприлюднено підсумки роботи української ГТС за 2018 рік

Новини » Енергетика    04.01.2019 - 16:36
Оприлюднено підсумки роботи української ГТС за 2018 рік
Ілюстративне фото (utg.ua)

Україна зменшила транспортування та імпорт газу

АТ "Укртрансгаз" повідомив про результати роботи української газотранспортної системи в 2018 році відповідно до оперативної інформації Центрального диспетчерського департаменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними компанії, обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 86,8 млрд куб. м. Порівняно з 2017 роком транзитні обсяги скоротились на 6,7 млрд куб. м, або на 7,2%.

Протягом 2018 року до ПСГ було закачано природного газу на 6,5% більше ніж в минулий аналогічний період - 9,8 млрд куб. м. За січень - грудень 2018 року з підземних сховищ відібрано 10,6 млрд куб. м газу, що на 4,2 млрд куб. м, або на 65,6%, більше, ніж торік. Станом на 1 січня 2019 року в ПСГ України накопичено 13,8 млрд куб. м блакитного палива, що на 6,1% менше ніж рік тому.

У 2018 році обсяги газу надходили виключно з країн ЄС. Всього за рік протранспортовано 10,6 млрд куб м зі словацького (61%), угорського (32%) та польського (7%) напрямків. Це на 24,8% менше від минулорічного показника імпорту газу з ЄС.

Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України зросло на 95 млн куб м або на 0,5%  до 20,9 млрд куб м.

Українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 28,5 млрд куб м газу, що на 0,4% більше ніж в 2017 році. Показник без урахування обсягів газу для ВТВ облгазів, видобувних підприємств і Укртрансгазу.

Укртрансгаз зменшив використання природного газу для власних для виробничо-технологічних потреб (ВТВ)  до 1,9 млрд куб м, порівняно з минурорічними 2,2 млрд куб м.

Оприлюднено підсумки роботи української ГТС за 2018 рік

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського ЄС від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. За цей час "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії, передавши газотранспортні активи новому незалежному оператору ГТС - компанії "Магістральні газопроводи України".

Як повідомляло РБК-Україна, "Укртрансгаз" перевів до новоствореної філії "Оператор газосховищ України" близько 2 тис. співробітників та передав виробничі підрозділи, що обслуговують підземні сховища газу на всій території України.

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