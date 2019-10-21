Обнародованы данные о загрязнении воздуха в Украине

Центральная геофизическая обсерватория обнародовала данные о загрязнении воздуха в разных городах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт обсерватории.

Как отмечается в сообщении обсерватории, в Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове - 0,3-0,8 ПДК, в Кропивницком - 0,6 ПДК.

"В целом за последние дни концентрации оксида углерода, которые бы характеризовались как высокие, в сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы", - говорится в сообщении.

В то же время метеорологи отмечают, что осенние погодные условия - туманы, наличие приземных инверсий, когда при земле образуется задерживающий слой воздуха, - могут способствовать накоплению загрязняющих веществ.

"Но по данным наблюдений в сети мониторинга гидрометслужбы в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано", - добавили в обсерватории.

Напомним, по данным профильных сайтов, 21 октября высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве наблюдался в семи районах Киева.

Как сообщало РБК-Украина, 21 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство не имеет официальных данных об аномальном загрязнении воздуха в Киеве.