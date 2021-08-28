Обнародовано видео последствий обстрела Авдеевки
Из-за обстрела оккупантами Авдеевки на три дня прекращено движение поездов. В сети появилось видео последствий обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Жд Помощь в Facebook.
ИЗ-ЗА АРТОБСТРЕЛА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНО. Поезда № 136 Киев — Авдеевка и № 826 Днепр — Авдеевка...Posted by Жд Помощь on Saturday, August 28, 2021
Напомним, обстрел начался утром 28 августа. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие. Пострадавших среди железнодорожников нет.
Движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино.