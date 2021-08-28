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Обнародовано видео последствий обстрела Авдеевки

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Украина, Суббота 28 августа 2021 13:00
Обнародовано видео последствий обстрела Авдеевки Фото: оккупанты обстреляли Авдеевку (фото mil.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Из-за обстрела оккупантами Авдеевки на три дня прекращено движение поездов. В сети появилось видео последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Жд Помощь в Facebook.

ИЗ-ЗА АРТОБСТРЕЛА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНО. Поезда № 136 Киев — Авдеевка и № 826 Днепр — Авдеевка...

Posted by Жд Помощь on Saturday, August 28, 2021

Напомним, обстрел начался утром 28 августа. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие. Пострадавших среди железнодорожников нет.

Движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино.

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