Оприлюднено відео наслідків обстрілу Авдіївки
Через обстріл окупантами Авдіївки на три дні припинено рух поїздів. У мережі з'явилося відео наслідків обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Жд Помощь у Facebook.
ЧЕРЕЗ АРТОБСТРІЛ РУХ ПОЇЗДІВ НА ДОНЕЧЧИНІ ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО. Поїзди № 136 Київ — Авдіївка та № 826 Дніпро — Авдіївка...Posted by Жд Помощь on Saturday, August 28, 2021
Нагадаємо, обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.
Рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине.