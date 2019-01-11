Обнародовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

На записи показано, как аппарат приближается к поверхности Луны, после чего производит посадку
В Интернете появилась полная видеозапись посадки космического аппарата "Чанъэ-4" на обратной стороне Луны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал CGTN.
Видео предоставило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
На записи показано, как аппарат приближается к поверхности Луны, после чего производит посадку.
Отметим, что "Чанъэ-4" успешно сел на обратной стороне Луны 3 января. Зонд должен собрать данные о геологическом строении спутника Земли, составе его грунта, а также провести ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.
Так, после посадки на Землю были переданы первые изображения обратной стороны Луны, позднее также появились панорамные снимки ее поверхности. В частности, панорамные фото сделала установленная на верхней части космического зонда камера, их передали на Землю с помощью спутника-ретранслятора Queqiao.
Как писало РБК-Украина ранее, в пятницу Китай вывел на орбиту коммуникационно-вещательный спутник Zhongxin-2D ("Чжунсин-2D").
Напомним, ранее в сети появились уникальные снимки обратной стороны Луны, сделанные китайским космическим ретранслятором Queqiao при помощи специально разработанных линз.
Также 3 января сообщалось, что появились первые уникальные фотографии и видео с обратной стороны Луны. Кадры были сделаны китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4".