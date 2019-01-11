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Обнародовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

Новости » Общество    11.01.2019 - 17:07
Обнародовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Фото: посадка зонда (Twitter CGTNOfficial)

На записи показано, как аппарат приближается к поверхности Луны, после чего производит посадку

В Интернете появилась полная видеозапись посадки космического аппарата "Чанъэ-4" на обратной стороне Луны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал CGTN.

Видео предоставило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

На записи показано, как аппарат приближается к поверхности Луны, после чего производит посадку.

Отметим, что "Чанъэ-4" успешно сел на обратной стороне Луны 3 января. Зонд должен собрать данные о геологическом строении спутника Земли, составе его грунта, а также провести ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

Так, после посадки на Землю были переданы первые изображения обратной стороны Луны, позднее также появились панорамные снимки ее поверхности. В частности, панорамные фото сделала установленная на верхней части космического зонда камера, их передали на Землю с помощью спутника-ретранслятора Queqiao.

Как писало РБК-Украина ранее, в пятницу Китай вывел на орбиту коммуникационно-вещательный спутник Zhongxin-2D ("Чжунсин-2D").

Напомним, ранее в сети появились уникальные снимки обратной стороны Луны, сделанные китайским космическим ретранслятором Queqiao при помощи специально разработанных линз.

Также 3 января сообщалось, что появились первые уникальные фотографии и видео с обратной стороны Луны. Кадры были сделаны китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4".

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