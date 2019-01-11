Оприлюднено відео посадки китайського зонда на зворотному боці Місяця

На записі показано, як апарат наближається до поверхні Місяця, після чого проводить посадку
В Інтернеті з'явився повний відеозапис посадки космічного апарату "Чан'е-4" на зворотному боці Місяця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал CGTN.
Відео надало Китайське національне космічне управління (CNSA).
На записі показано, як апарат наближається до поверхні Місяця, після чого проводить посадку.
Відзначимо, що "Чан'е-4" успішно сів на зворотному боці Місяця 3 січня. Зонд повинен зібрати дані про геологічну будову супутника Землі, склад його ґрунту, а також провести ряд низькочастотних радіоастрономічних спостережень.
Так, після посадки на Землю були передані перші зображення зворотної сторони Місяця, пізніше також з'явилися панорамні знімки її поверхні. Зокрема, панорамні фото зробила встановлена на верхній частині космічного зонда камера, їх передали на Землю за допомогою супутника-ретранслятора Queqiao.
Як писало РБК-Україна раніше, у п'ятницю Китай вивів на орбіту комунікаційно-мовний супутник Zhongxin-2D ( "Чжунсин-2D").
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися унікальні знімки зворотного боку Місяця, зроблені китайським космічним ретранслятором Queqiao за допомогою спеціально розроблених лінз.
Також 3 січня повідомлялося, що з'явилися перші унікальні фотографії і відео зі зворотного боку Місяця. Кадри були зроблені китайським космічним апаратом "Чан'е-4".