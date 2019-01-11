Оприлюднено відео посадки китайського зонда на зворотному боці Місяця

Фото: посадка зонда (Twitter CGTNOfficial)

На записі показано, як апарат наближається до поверхні Місяця, після чого проводить посадку

В Інтернеті з'явився повний відеозапис посадки космічного апарату "Чан'е-4" на зворотному боці Місяця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал CGTN.

Відео надало Китайське національне космічне управління (CNSA).

На записі показано, як апарат наближається до поверхні Місяця, після чого проводить посадку.

Відзначимо, що "Чан'е-4" успішно сів на зворотному боці Місяця 3 січня. Зонд повинен зібрати дані про геологічну будову супутника Землі, склад його ґрунту, а також провести ряд низькочастотних радіоастрономічних спостережень.

Так, після посадки на Землю були передані перші зображення зворотної сторони Місяця, пізніше також з'явилися панорамні знімки її поверхні. Зокрема, панорамні фото зробила встановлена ​​на верхній частині космічного зонда камера, їх передали на Землю за допомогою супутника-ретранслятора Queqiao.

Як писало РБК-Україна раніше, у п'ятницю Китай вивів на орбіту комунікаційно-мовний супутник Zhongxin-2D ( "Чжунсин-2D").

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися унікальні знімки зворотного боку Місяця, зроблені китайським космічним ретранслятором Queqiao за допомогою спеціально розроблених лінз.

Також 3 січня повідомлялося, що з'явилися перші унікальні фотографії і відео зі зворотного боку Місяця. Кадри були зроблені китайським космічним апаратом "Чан'е-4".