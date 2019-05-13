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ЕС не примет декларацию по итогам саммита "Восточного партнерства"

Новости » Политика    13.05.2019 - 11:07
ЕС не примет декларацию по итогам саммита "Восточного партнерства"
Иллюстративное фото (tvnewsroom/consilium.europa.eu)

Статус итогового документа понизили до заявления председателя

Министры иностранных дел стран Евросоюза по итогам юбилейного саммита "Восточного партнерства" не примут декларацию. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Сообщается, что статус документа, принятого по итогам саммита, понизили в статусе до так называемого заявления председателя. По словам Йозвяка, это произошло из-за недовольства Азербайджана текстом декларации.

ЕС не примет декларацию по итогам саммита &quot;Восточного партнерства&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в десятом саммите "Восточного партнерства".

Кроме того, ожидается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 мая в штаб-квартире организации встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко в эти дни будет находиться в Брюсселе, где примет участие в ряде мероприятий, приуроченных 10-летию "Восточного партнерства".

Отметим, "Восточное партнерство" является проектом ЕС, который направлен на развитие интеграции с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Трое из перечисленных стран объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики.

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Новости Украины ЕвросоюзВосточное партнерство
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