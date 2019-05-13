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Оприлюднено повну програму візиту Порошенка до Брюсселя

Новини » Політика    13.05.2019 - 13:03
Оприлюднено повну програму візиту Порошенка до Брюсселя
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко виступить на конференції та проведе низку зустрічей на високому рівні

Президент України Петро Порошенко 13-14 травня 2019 року буде перебувати з робочим візитом у Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що Порошенко відвідає Брюссель з нагоди 10-ї річниці "Східного партнерства". На конференції високого рівня для лідерів інститутів ЄС та країн "Східного партнерства" він має намір підвести підсумок роботи в просуванні євроінтеграційного курсу України за п'ять років.

Також повідомляється, що Порошенко проведе зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також главами держав і урядів Європейського союзу та "Східного партнерства", які приймають участь у саміті.

Відзначимо, зараз в Брюсселі проходить засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць ЄС і "Східного партнерства" під головуванням високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні. В засіданні приймає участь глава МЗС України Павло Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу за підсумками ювілейного саміту "Східного партнерства" не приймуть декларацію, так як проти неї виступив Азербайджан.

 

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