Обнародован свежий рейтинг партий перед выборами

На досрочных парламентских выборах в Верховную раду 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий. Об этом свидетельствуют опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" 7-10 июня 2019 года.

По данным опроса, продолжает лидировать партия "Слуга народа", за которую планируют отдать голоса 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За життя" (10,3%), "Батькивщина" (9,0%), "Европейская Солидарность" (8,7%) и "Голос" (5,9%).

Кроме того, близки к 5%-ному барьеру "Гражданская позиция" и "Сила и честь" (по 4,0%).

Данные опроса свидетельствуют, что 2,0% респондентов поддержат "Радикальную партию" Олега Ляшко, 1,1% - "Украинскую стратегию". Остальные партии набирают менее 1%.

Более половины (58%) опрошенных заявили о готовности принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года, а 27% заявили, что скорее всего будут голосовать.

Опрос проведен 7-10 июня 2019 года среди 2001 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня, в парламент может пройти пять политических партий.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Конституционный суд Украины 20 июня признал указ конституционным.