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Обнародован список бизнесменов, выделивших больше всего денег на противодействие агрессии РФ

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 12:06
Обнародован список бизнесменов, выделивших больше всего денег на противодействие агрессии РФ Фото: обнародован список бизнесменов, выделивших больше всего денег на противодействие агрессии России (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В Украине составили список самых богатых украинцев, которые выделили больше всего денег на противодействие агрессии России и поддержку соотечественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes в Украине.

Отмечается, что в перечень вошли предприниматели, которые потратили более $2 млн, в частности: Ринат Ахметов, Геннадий Буткевич, Александр и Галина Гереги, Юрий Косюк и другие.

Обнародован список бизнесменов, выделивших больше всего денег на противодействие агрессии РФ

Седьмую позицию в списке также заняли руководящие партнеры Techiia holding Олег Крот и Юрий Лабезников. На момент подготовки публикации они потратили $7,9 млн на помощь Украине. Впоследствии вместе с ОО "Фундация Течия" они привлекли дополнительные средства у доноров и уже приобрели гуманитарной помощи на сумму $12,5 млн, отмечают в фонде.

Холдинг Techiia специализируется на киберспорте и IT-решениях и сервисах. Война заставила нарастить экспертизу в тепловизорах, дронах, касках, бронежилетах и рациям.

Напомним, ранее сообщалось, что общественная организация Techiia Foundation приобрела и передала для ВСУ и теробороны большую партию специализированного военного снаряжения - 350 раций и 150 тепловизоров.

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