Обнародован перечень номеров телефонов, с которых украинцам распространяют фейки: список
В СНБО опубликовали список номеров телефонов, которыми пользуется враг. Из них украинцам звонят с целью распространения дезинформации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает! Приводим перечень номеров телефонов украинских операторов, с которых звонят украинцам и распространяют дезинформацию", - говорится в сообщении.
Украинцев призвали быть осмотрительными.
"Кем бы ни представились российские и пророссийские диверсанты, доверять им нельзя", - предупредили в СНБО.
Напомним, через социальные сети враг распространяет ложную информацию. Для украинцев опубликовали список официальных государственных источников где можно брать проверенные данные.
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