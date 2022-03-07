ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обнародован перечень номеров телефонов, с которых украинцам распространяют фейки: список

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 марта 2022 16:28
Обнародован перечень номеров телефонов, с которых украинцам распространяют фейки: список Фото: СНБО обнародовало перечень номеров телефонов, с которых украинцам распространяют фейки (freepik)
Автор: Мария Кучерявец

В СНБО опубликовали список номеров телефонов, которыми пользуется враг. Из них украинцам звонят с целью распространения дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает! Приводим перечень номеров телефонов украинских операторов, с которых звонят украинцам и распространяют дезинформацию", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали быть осмотрительными.

"Кем бы ни представились российские и пророссийские диверсанты, доверять им нельзя", - предупредили в СНБО.

Обнародован перечень номеров телефонов, с которых украинцам распространяют фейки: список

Напомним, через социальные сети враг распространяет ложную информацию. Для украинцев опубликовали список официальных государственных источников где можно брать проверенные данные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Российская Федерация ДРГ Война России против Украины
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать